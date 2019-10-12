В Сирии проходят митинги против иностранной оккупации

Гуманитарная ситуация в сирийской провинции Эль-Хасака продолжает обостряться. В городах Камышлия и Хасака скопилось больше ста тысяч жителей, которые покинули районы активных боевых действий. В нескольких местах прошли стихийные митинги против иностранной оккупации.

На горячую линию центра поступают сообщения местных жителей: в населенных пунктах не работают магазины, больницы, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Для предотвращения гуманитарной катастрофы Центр по примирению враждующих сторон призывает мировое сообщество способствовать скорейшему восстановлению суверенитета Сирии над восточными регионами страны, передает канал "Россия 24".

9 октября Турция начала операцию "Источник мира", целью которой объявила уничтожение бандформирований и террористических группировок на севере Сирии, чтобы создать буферную зону — защитный пояс для турецкой границы. Туда смогут вернуться сирийские беженцы, нашедшие временный приют в Турции. Мировое сообщество в большинстве своем осудило действия Анкары.