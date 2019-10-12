В Калифорнии натуральный мех поставлен вне закона

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ, направленный на защиту животных. Среди них – полный запрет на изготовление и продажу на территории штата изделий из натурального меха, а также на использование животных в цирках.

"Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь", — цитирует высказывание губернатора РИА Новости.

После вступления закона в силу в 2023 году Калифорния станет первым американском штатом, запретившим продажу и изготовление изделий из меха.