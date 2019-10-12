Италия вышла на Евро-2020 после победы над Грецией

Сборная Италии по футболу успешно решила задачу по выходу в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года. Это произошло после матча седьмого тура отборочного этапа против команды Греции, которую футболисты "скуадры адзурры" обыграли со счетом 2:0.

Итальянцы открыли счет на 63-й минуте после назначенного российским арбитром Сергеем Карасевым пенальти в ворота греков. Его реализовал Жоржиньо. Италии удалось развить свой успех, и на 78-й минуте уже с игры второй гол забил Федерико Бернардески.

Благодаря домашней победе Италия набрала 21 балл, за три тура до завершения квалификации оторвалась от ближайшего конкурента – команды Финляндии, на девять очков и гарантировала себе выход на Евро-2020.

На вторую путевку из группы "J" помимо финнов (12 очков) также претендуют команды Армении (10) и Боснии и Герцеговины (10). У Греции осталось пять очков, у замыкающего таблицу Лихтенштейна – два.