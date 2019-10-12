На Дальний Восток надвигается сильный ураган

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды на Курилах и Сахалине. В воскресенье там ожидаются сильные дожди и ураганный ветер с порывами до 33-х метров в секунду. Жителям рекомендуют остерегаться обрыва проводов и падения деревьев, а также отложить поездки на рыбалку и охоту, сообщает телеканал "Россия 24".