Три очка Наместникова прервали неудачную серию "Оттавы"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей дня "Оттава Сенаторз" на своем льду одержала победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг". Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Главным действующим лицом встречи стал российский нападающий "сенаторов" Владислав Наместников, набравший три очка. Сначала россиянин ассистировал своему одноклубнику Жан-Габриэлю Пажо, а затем при счете 2:2 поочередно забил две шайбы, ставшими победными для "Оттавы".

#90's first as a Senator. 👀



GOAL: Namestnikov (1)

ASSISTS: Brown (3), Chabot (2) pic.twitter.com/wagT0ivx7t — Ottawa Senators (@Senators) October 12, 2019

Еще один гол "Сенаторз" на счету Колина Уайта. Также голевой пас у еще одного хоккеиста из России Никиты Зайцева.

У "молний" россиянин Михаил Сергачев сделал результативную передачу на Люка Виктовски, а второй гол – у Ондржея Палата.

Этой победой "Оттава" прервала свою серию из четырех поражений кряду.