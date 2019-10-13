Авиасообщение в Японии постепенно возвращается к работе

В воскресенье, 13 октября, утром по местному времени приостановленная из-за тайфуна "Хагибис" работа токийских международных аэропортов Ханэда и Нарита частично восстановлена: в настоящее время воздушные гавани столицы Японии принимают как внутренние, так и международные рейсы. В ближайшее время из этих аэропортов начнут осуществляться вылеты.

Также постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение в Токио и прилегающих к японской столице областях, возобновляют работу скоростные автомобильные магистрали, передает ТАСС.

Как сообщалось, тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в минувшую субботу. В 12 префектурах центральной части страны, включая Токио, был объявлен максимальный уровень угрозы. Сейчас это предупреждение уже снято. По последним данным, в результате удара стихии погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще 17 до сих пор числятся пропавшими без вести. Травмы различной степени тяжести получили более 100 человек.

Спасательные службы Японии при поддержке подразделений Сил самообороны продолжают спасение людей в тех районах, что тайфун вызвал наводнения. Так, крайне сложная ситуация сложилась в префектуре Нагано, где из-за разлива реки Синано затоплены обширные территории.