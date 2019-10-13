Российские керлингисты обыграли Швейцарию на чемпионате мира

Сборная России по керлингу выиграла свой стартовый матч группового этапа чемпионата мира среди смешанных команд у команды Швейцарии. Поединок группы "Е" завершился со счетом 6:3 в пользу российских керлингистов.

Команду России в первом матче представляли скип Александр Еремин, вице-скип Анастасия Москалева, Дарья Морозова, а также Даниил Горячев. В следующем поединке подопечным Василия Гудина предстоит сыграть против Австрии. Встреча состоится 13 октября.

Позже соперниками россиян также станут сборные Кореи (14 октября), Англии и Бельгии (оба – 15 октября), Финляндии (16 октября) и Франции (17 октября).