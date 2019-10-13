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13 октября 201902:37

Под Петербургом тушат крупный пожар

МЧС РФ

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области на территории промзоны, расположенной рядом с административной границей Санкт-Петербурга, возник крупный пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Огнем охвачено складское помещение.

Информация о возгорании поступила накануне поздним вечером. Пожару присвоен второй ранг сложности, его тушением занимаются около 50 человек, задействовано 17 единиц спецтехники, передает ТАСС.

По данным представителей МЧС, угроза для жилых зданий нет, данных о пострадавших не поступало.

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