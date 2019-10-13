Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й

На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Основную гонку он начнет первым номером на стартовой решетке.

Феттель проехал свой лучший зачетный круг за 1 минуту 27.064 секунды. Второе время – у его партнера по итальянской "конюшне" монегаска Шарля Леклера. Замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Пару на второй линии стартовой решетки ему составит его коллега ко команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот Toro Rosso завершил квалификацию на 14-м месте. Его напарник Пьер Гасли — девятый.

Напомним, что гонка состоится также в воскресенье и начнется в 8:10 по московскому времени. Накануне организаторы этапа были вынуждены корректировать расписание Гран-при Японии из-за обрушившегося на Японские острова тайфуна "Хагибис".