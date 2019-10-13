Бокс. Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик победой ознаменовал свой дебют в новой для себя супертяжелой весовой категории. В стартовом поединке украинец одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном. Бой был главным событием вечера бокса в американском Чикаго.

Усик победил своего оппонента техническим нокаутом. В седьмом раунде новичок супертяжа обрушил на представителя США серию точных ударов, однако тот достоял до завершения раунда. В перерыве команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения боя.

Таким образом, теперь в профессиональной карьере 32-летнего украинца 17 побед, 13 из которых нокаутом при нуле поражений. Уизерспун же в 42-м бое в карьере потерпел четвертое поражение при 38 победах (29 нокаутом).