Российские волейболисты потерпели пятое поражение на Кубке мира

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России проиграла команде Аргентины. Это поражение стало пятым для наших волейболистов.

Сборная России в упорной борьбе уступила в двух первых партиях – 23:25, 23?25, выиграла третью 25:21. Но четвертый сет остался за аргентинцами 25:16.

Это поражение стало пятым для сборной России на текущем турнире. В активе нашей команды четыре победы, и она занимает шестое место. Следующий матч сборная России поведет против команды США 14 октября.