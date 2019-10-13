Макс Майер может уйти из "Кристал Пэлас" зимой

Немецкий полузащитник Макс Майер может покинуть лондонский "Кристал Пэлас" во время зимнего трансферного окна. Футболист недоволен тем, что нечасто выходит на поле.

В восьми турах английской премьер-лиги 24-летний футболист лишь три раза выходил на поле. Подобное положение не устраивает Майера, потерявшего место в сборной Германии. Макс считает свой переход из "Шальке" в лондонский клуб ошибкой и хотел бы сменить команду. Однако высокая трансферная стоимость – 15 миллионов евро, может отпугнуть потенциальных покупателей. Зато возможен вариант с арендой Майера с перспективой дальнейшего выкупа.

Максимиллиан Майер – воспитанник "Шальке". Футболист начинал, как атакующий полузащитник, но тренер Доменико Тедеско сделал Майера опорным полузащитником. Майер был одним из ключевых игроков "Шальке", когда тот занял второе место в бундеслиге. Однако по окончанию серебряного сезона Макс отказался подписывать контракт и покинул родную команду. Летом 2018 он стал игроком английского "Кристал Пэласа".