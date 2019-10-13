NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Энергетическая дипломатия России приносит ей геополитические дивиденды, пишет обозреватель издания The National Interest Дмитрий Александр Саймс. Хотя Вашингтон уже давно пытается подталкивать своих европейских союзников к отказу от российского газа, политика США в чем-то, наоборот, помогла укреплению энергетического сектора РФ.

В частности, американские санкции против Венесуэлы и Ирана заставили многих прежних потребителей нефти из этих стран переключиться на российское черное золото. По некоторым оценкам, благодаря санкциям США российские нефтяные компании получили 905 миллионов долларов дополнительной прибыли.

Даже сами США после ввода санкций против Венесуэлы увеличили потребление российского газа, а экспорт российской нефти в США в первом квартале нынешнего года вырос до рекордно высокого показателя за шесть лет.

В результате торговой войны США и Китая российские энергетические компании получили возможность увеличить свою долю на китайском рынке. После ввода Пекином ответных пошлин против американских производителей сжиженного природного газа государственные энергетические компании Китая стали инвестировать в российские проекты производства СПГ в Арктике. Москва как близкий партнер Пекина может получить выгоду от торговых трений между США и Китаем и в других сферах, помимо энергоносителей.

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс. Москва сохраняет прочные позиции поставщика газа в Европу, а ее поворот на Восток, в направлении Китая, начинает приносить существенные дивиденды. И за свои успехи последнего времени Россия может сказать "спасибо" в том числе и Соединенным Штатам.