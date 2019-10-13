В бельгийском Ребеке открыли мемориал советским партизанам

В бельгийской коммуне Ребек открылся мемориал советским партизанам. Бойцы помогали освобождать эти земли от фашистских захватчиков. На торжественную церемонию власти пригласили российскую делегацию. Какие звучали заявления?

В небольшом городке Ребек их было всего 17 — молодые, крепкие советские солдаты, которым удалось январской ночью 44-го бежать от немцев с принудительных работ на угольных шахтах. Они не перестали бороться, сражались в тылу врага вместе с бельгийскими партизанами.

"Они прятались на фермах, у некоторых жителей, всегда не больше двух-трех сразу, потому что если немцы придут и поймают, то не весь отряд. И потом они занимались саботажем, подрывали составы, и воевали против армии до последнего дня войны. Причем у немцев были танки, а у них — руки и ум", — говорит историк, глава ассоциации "Бельгия помнит их" Уилфред Бюри.

У них был военный опыт и навык обращения со взрывчаткой — отсюда успешный исход многих операций. А еще они были скромными и очень располагали к себе, вспоминает дочка командира местных партизан Мариз. В свои 90 она говорит о русских с дрожью в голосе — настолько тогда сроднилась с ними. И так переживала, когда после возвращения в Россию от них так больше и не пришло вестей.

"Вы знаете, как мне приятно видеть вас, русских, здесь! Нам так вас не хватало! Мы любили тех ребят, как своих родителей", — говорит она.

И хоронили — тоже всем городом. Владимир Талда — всего 19 лет — пал во время ключевого последнего сражения при Монгра в 44-м. На его могиле поставили большой деревянный крест, потом возвышающееся над остальными надгробие — потому что чтили. И теперь здесь же открыли национальный мемориал всем погибшим советским партизанам в Бельгии, а таких по стране — около трех сотен человек.

"Мне кажется очень важным знать, что есть люди, не бельгийцы, которые боролись за нашу свободу, за то, чтобы наша страна стала сегодня такой, какая она есть. Я считаю, что нужно строить мосты между народами, а не стены, которые разделяют", — говорит мэр Ребека Патрисия Вентурелли.

Городок Ребек — один из немногих в Бельгии, где очень трепетно относятся к нашей общей истории. Перед зданием мэрии установлен памятник всем погибших местным жителям в двух мировых войнах. О подвиге советских солдат теперь напоминает отдельная табличка, а в честь приезда сюда нашей делегации на площади вывесили российский флаг.

Инициатива открыть мемориал шла от бельгийцев. На церемонию прибыли представители многих родов войск, ветераны, губернатор провинции, венки из самых разных бельгийских городов.

"Эта церемония сегодня как бы связывает и знаменует то большое уважение, с которым здесь, в Бельгии, относятся к военной памяти и тем партизанам, которые здесь воевали, и также к той ключевой роли, которую сыграла Советская армия в освобождении всей Европы от нацизма", — говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

После совместного возложения цветов гимны России и Бельгии школьники из обеих стран слушают вместе, прижав руку к сердцу, стоя рядом, лицом к мемориалу. Урок из прошлого для молодого поколения — как мост в будущее, где политические разногласия уступят место пониманию того, как неразрывно связаны и тесно переплетаются истории наших двух стран.