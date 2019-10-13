Пловец Денис Адеев взял серебро на Всемирных пляжных играх

В столице Катара Дохе продолжаются Всемирные пляжные игры. Разыграны награды в плавании на открытой воде на дистанции 5 км. Российский пловец Денис Адеев занял второе место.

Всего секунду уступил Денис победителю – итальянцу Марчелло Гуиди, который проплыл 5 километров за 55 минут 25 секунд. Третье место у немца Сорена Майснера, проигравшего Адееву две секунды.

Денис Адеев — чемпион России 2018года. В 2018 и 2019 одах он выигрывал Кубок страны. Также в текущем году Денис стал бронзовым призером этапа Кубка Европы.