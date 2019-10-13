В регионах России сократят две тысячи автоинспекторов

В части регионов Российской Федерации сократят штат сотрудников ГИБДД. Как стало известно ТАСС из осведомленного источника, сокращение затронет около двух тысяч штатных единиц. Численность центрального аппарата Госавтоинспекции изменена не будет.

Ожидается, что высвободившиеся силы будут направлены на усиление подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Комментария от пресс-центра МВД агентство пока не получило.