Иркутский губернатор отдаст выросшую зарплату на благотворительность

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал передавать сумму, на которую повышается его зарплата, в благотворительный фонд. По его словам, в фонд, помогающий в том числе и жителям подтопленных территорий области, он уже давно отдает часть зарплаты.

"Я поступлю так же и с этой частью заработной платы", — сказал Левченко.

Ранее в Законодательное собрание Иркутской области был внесен законопроект, предусматривающий повышение оклада главы региона до 27 тысяч рублей в месяц. Сам Левченко пояснил: повышение его оклада необходимо, чтобы увеличить привязанные к нему зарплаты госслужащих всех областных органов государственной власти.

Как напоминает пресс-служба губернатора, он подготовил указ о повышении в равном размере окладов всех областных госслужащих, а также лиц, замещающих областные государственные должности. Уровень зарплаты госслужащих в Иркутской области оставался неизменным с 2012 года и индексировался только дважды на процент роста инфляции. Повысить размер окладов сейчас позволяет улучшение финансовой ситуации в регионе, передает "Интерфакс".

По информации пресс-службы Левченко, после подписания указа губернатора о повышении окладов госслужащих их фактическое увеличение составит 20 процентов.