Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины

В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины. Как рассказал ТАСС председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин, для признания итогов свое мнение должны были высказать не менее 10857 человек, а к полудню на избирательные участки пришли уже вдвое больше жителей города - 28018.

Для прозрачности голосования с 51 площадки ведется видеотрансляция. Проголосовать могут екатеринбуржцы, постоянно прописанные в городе и не моложе 18 лет.

"Однопроцентный порог пройден. Для формального признания нужно будет принять протокол", — пояснил Антошин.

На выбор горожанам предоставлены две площадки под храм - бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17, и набережная за Макаровским мостом.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.