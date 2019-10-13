Украину приглашали на саммит СНГ, но ответа не было

Украинскому руководству были отправлены все необходимые документы для участия в саммите СНГ, однако никакого ответа из Киева не последовало. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На Украину были отправлены все документы, но, к сожалению, мы не получили никаких ответов", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что президент Украины мог бы на саммите встретиться с лидерами других государств, в том числе с президентом России, "про которого он много говорит".

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины присутствовал у нас? У него не было б проблем поговорить с одним президентом, со вторым, с третьим, встретиться тут с президентом России, про которого он много говорит", — сказал Лукашенко. Позже он добавил: "Я думаю, скоро приедет".

Украинские лидеры не приезжают на саммиты стран СНГ уже 6 лет. При этом Украина формально состоит в Содружестве.