Кравчук: между Россией и Украиной открылась форточка, теперь нужно открывать окно

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем экс-президенту Петру Порошенко.

Кравчук отметил, что результатом того, что Путин "начал слушать" Зеленского, смог реализоваться обмен заключенными по формуле "35 на 35".

По мнению первого президента Украины, Россия стала относиться к Украине как государству, а не "как к невестке". "Это важно", - добавил политик.

Как считает Кравчук, президенты Украины и России смогут "серьезно поговорить" в Париже на встрече нормандской четверки, пишет РИА Новости.

"Раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери" — заключил Крачук.