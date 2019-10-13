Великий хоккеист Уэйн Гретцки упал в обморок

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки был госпитализирован после потери сознания. Причиной обморока стало обезвоживание организма.

Гретцки внезапно потерял сознание на улице и упал. Легендарный хоккеист был срочно госпитализирован в одну из канадских клиник. При падении Уэйн сильно разбил лицо, и ему пришлось наложить более 20 швов, сообщает Чемпионат.com. Причиной обморока стало обезвоживание организма. 58-летний Гретцки в ближайшее время будет выписан из клиники. Его жизни чего не угрожает. Сам Уэйн обещал впредь более серьезно относиться к своему здоровью.

Уэйн Гретцки – один из самых знаменитых хоккеистов в истории НХЛ. Он четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз" и трижды становился победителем Кубка Канады. Ему принадлежит немало достижений НХЛ, в том числе и наибольшее число голов (894), наибольшее число голевых передач за карьеру (1 963), наибольшее число очков (2 857), а также хет-триков (50) за карьеру, самое большое число голов за сезон (92), самое большое число голевых передач за сезон (163) и самое большое число очков за сезон (215).