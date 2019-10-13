Двое погибших: в Белоруссии автомобиль BMW вылетел на тротуар

Поздним вечером в минувшую субботу, 12 октября, на улице Советской в Гомеле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько человеческих жизней.

По данным правоохранительных органов, мужчина 1998 года рождения, находившийся за рулем автомобиля BMW-"семерки" не справился с управлением и вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешеходов и врезался в столб. Машину буквально обмоталась вокруг мачты освещения.

В результате аварии погиб водитель легковушки и сбитая им женщина 1976 года рождения.

Кроме того, пострадали еще две женщины, находившиеся на тротуаре. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами.