Москву ждет неделя "глубокой осени"

Сотрудники центра погоды "Фобос" сделали прогноз для Москвы с 15 по 23 октября​​​. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист Евгений Тишковец, эта неделя может назваться периодом "глубокой осени" - небольшие дожди, температура воздуха будет выше нормы на четыре-семь градусов.

В целом, между облаками будет проглядывать солнце, возможны осадки. В понедельник и вторник потеплеет до плюс 15 днем, но в среду немного похолодает — до плюс 13.