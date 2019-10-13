Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу

В Улан-Удэ близится к завершению чемпионат мира по боксу среди женщин. В последний день соревнований две российские спортсменки стали чемпионками в своих весовых категориях.

В наилегчайшем весе (до 48 кг) Екатерина Пальцева в финале победила спортсменку из Индии Манджу Рани раздельным решением судей (4-1). Бронзовыми медали достались британке Деми Рестан и представительнице Таиланда Чутхамат Раксат.

В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).

Накануне не смогли пробиться в финал и стали бронзовыми призерами две россиянки — Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг). Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг) стали финалистками и обеспечили себе, как минимум, серебряные награды.