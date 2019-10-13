Игрушки и цветы: саратовцы прощаются с Лизой Киселевой

В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой, убитой 9 октября ранее судимым местным жителем. Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. К месту прощания пустили бесплатные автобусы для горожан. К храму несут букеты цветов и игрушки.

По словам одного из правоохранителей, к церкви уже пришли больше трех тысяч человек, передает "Интерфакс". По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками.

Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу, ее искали почти двое суток. Был задержан 35-летний местный житель Михаил Туватин, уже судимый ранее за тяжкие преступления. Он сознался в расправе над девочкой и показал гараж, где спрятал тело. Горожане пытались устроить над подозреваемым самосуд.

По словам Туватина, он поменял замок в старом заброшенном гараже и самовольно завладел им. Лиза Киселева по пути в школу проходила мимо и, увидев в гараже Туватина, поинтересовалась, его ли это гараж. Подумав, что гараж может принадлежать семье девочки, и испугавшись разоблачения, подозреваемый затащил девочку в гараж и убил ее.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для содействия в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Убийство Лизы Киселевой вызвало большой общественный резонанс, прозвучали призывы к возвращению в России смертной казни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об этом не обсуждается.