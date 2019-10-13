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13 октября 201912:20

Тайфун "Хагибис" потопил судно в Токийском заливе

EPA

Тайфун "Хагибис" повредил грузовое судно под флагом Панамы в Токийском заливе. Как сообщает ТАСС, судно затонуло, два члена команды погибли. Спасатели ведут поиск еще шестерых моряков.

Тайфун, обрушившийся на Японские острова вечером субботы, унес жизни 25 человек, 15 пропали без вести, а 170 получили ранения.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Из-за ливней был объявлен наивысший уровень опасности в 12 префектурах. Ураганный ветер оборвал провода ЛЭП и оставил без света 376 тысяч домов.

В Токио возобновилось движение метро и поездов, синкансэнов — частично. В аварийно-спасательных работах задействована армия Японии. Улучшение ситуации с транспортом и энергоснабжением ожидается в понедельник.

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