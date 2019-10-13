"Побег" пассажирского лайнера в португальском аэропорту сняли на видео

В минувшую субботу, 12 октября, в международном аэропорту Порту имени Франсишку Са Карнейру произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Angola Airlines, снятый на видео одним из очевидцев.

Авиалайнер Boeing 777 отцепился от тягача во время буксировки. Воздушное судно укатилось за пределы рулежной дорожки, попутно снеся крылом мачту освещения.

Как сообщают местные СМИ, описываемые события не повлияли на работу воздушной гавани.

Членам специальной комиссии предстоит выяснить причины "побега" и определить виновных.