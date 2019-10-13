КХЛ. "Локомотив" одержал победу в Пекине

Матчем в Пекине между местным "Куньлунем" и ярославским "Локомотивом" начался игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали уверенную победу с результатом 6:3.

В первом периоде была заброшена одна шайба. Отличился нападающий "Локомотива" Денис Алексеев. Зато во втором периоде зрители увидели шесть голов. Четыре шайбы влетели в ворота хозяев. Отличились Тай Ратти, Павел Кудрявшев, Даниил Мисюль и Якуб Накладал. В составе "Куньлуня" голы на свой счет записали Жильбер Брюне и Тревор Мерфи. В третьей 20 минуте Павел Кдрявцев оформил дубль и довел счет до 6:2. Но Брендон Ил в большинстве сократил отставание. Это был последний гол в результативном матчею

Ярославцы выиграли с результатом 6:3. Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 14 очков и поднялся на 10 место в Западной конференции. У "Куньлуня" осталось 15 очков. Клуб из Китая занимает 9 место на Востоке.