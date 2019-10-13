Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, заявил президент России Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ 14 и 15 октября. Свое интервью российский президент дал телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

По его словам, Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах, а не создает союзы в борьбе с кем-то. У Москвы, отметил Путин, еще со времен СССР были очень хорошие отношения со всем арабским миром, и сейчас Россия вернулась к этому качеству отношений.

Среди прочего президент РФ отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" Турции, Ирана и России при поддержке Саудовской Аравии и соответствующем сопровождении Объединенных Арабских Эмиратов.

Путин призвал найти общие цели, которые, "несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия", и работать над ними совместно, что создаст условия и для нормализации отношений в регионе.

В частности, по словам российского президента, возможны переговоры в формате "5+1" по баллистической ракетной программе Ирана. Такой разговор, по его мнению, возможен, но ракетная и ядерная программы — "разные темы", — и не нужно смешивать одно с другим, чтобы не уничтожить уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме — ограничению ядерной активности.

По словам Путина, у такой крупной державы, как Иран, тысячелетиями находящейся на занимаемой ею территории, "не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением". Для понимания того, где интересы законные, а где они переходят какие-то границы, нужно вести диалог, уверен он. Поэтому, по словам президента РФ, он представляет себе, что может разделять озабоченности и Объединенных Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но "решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства".

Лидеры Саудовской Аравии и Ирана, по мнению Путина, не нуждаются в советах и посредниках, хотя Россия, имея "очень добрые отношения со всеми странами региона", может играть какую-то позитивную роль, "доносить какую-то позицию одних до ушей других". С лидерами этих стран, по словам российского президента, "можно только говорить о дружбе, как друг можно что-то формулировать, какие-то идеи".

"И я знаю, что они, будучи умными людьми, прислушиваются, они анализируют то, что им говорю. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", — сказал Путин.

Он также отметил, что нецелесообразно делать выводы о виновных и невиновных в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии, пока "достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией". Президент Ирана Хасан Рухани, по словам Путина, во время встречи с ним заявил, что Иран не имеет к атакам никакого отношения.