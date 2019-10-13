Тема:

Ближний Восток 5 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 октября 201913:06

Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

Михаил Метцель/ТАСС

Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то, заявил президент России Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ 14 и 15 октября. Свое интервью российский президент дал телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

По его словам, Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах, а не создает союзы в борьбе с кем-то. У Москвы, отметил Путин, еще со времен СССР были очень хорошие отношения со всем арабским миром, и сейчас Россия вернулась к этому качеству отношений.

Среди прочего президент РФ отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" Турции, Ирана и России при поддержке Саудовской Аравии и соответствующем сопровождении Объединенных Арабских Эмиратов.

Путин призвал найти общие цели, которые, "несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия", и работать над ними совместно, что создаст условия и для нормализации отношений в регионе.

В частности, по словам российского президента, возможны переговоры в формате "5+1" по баллистической ракетной программе Ирана. Такой разговор, по его мнению, возможен, но ракетная и ядерная программы — "разные темы", — и не нужно смешивать одно с другим, чтобы не уничтожить уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме — ограничению ядерной активности.

По словам Путина, у такой крупной державы, как Иран, тысячелетиями находящейся на занимаемой ею территории, "не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением". Для понимания того, где интересы законные, а где они переходят какие-то границы, нужно вести диалог, уверен он. Поэтому, по словам президента РФ, он представляет себе, что может разделять озабоченности и Объединенных Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но "решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства".

Лидеры Саудовской Аравии и Ирана, по мнению Путина, не нуждаются в советах и посредниках, хотя Россия, имея "очень добрые отношения со всеми странами региона", может играть какую-то позитивную роль, "доносить какую-то позицию одних до ушей других". С лидерами этих стран, по словам российского президента, "можно только говорить о дружбе, как друг можно что-то формулировать, какие-то идеи".

"И я знаю, что они, будучи умными людьми, прислушиваются, они анализируют то, что им говорю. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", — сказал Путин.

Он также отметил, что нецелесообразно делать выводы о виновных и невиновных в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии, пока "достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией". Президент Ирана Хасан Рухани, по словам Путина, во время встречи с ним заявил, что Иран не имеет к атакам никакого отношения.

Ранее по теме

Сейчас

13:03

Даниил Медведев выиграл турнир в Шанхае

12:33

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

12:06

Тайфун "Хагибис" потопил судно в Токийском заливе

11:39

Тайфун в Японии: число жертв возросло до 21

11:10

Великий хоккеист Уэйн Гретцки упал в обморок

05:50

Япония приходит в себя после удара стихии

04:23

Страшное ДТП в Кашире унесло жизни 5 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

21 минута назад
Тайфун "Хагибис" потопил судно в Токийском заливе

Тайфун "Хагибис" потопил судно в Токийском заливе

46 минут назад
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

3 часа назад
Игрушки и цветы: саратовцы прощаются с Лизой Киселевой

Игрушки и цветы: саратовцы прощаются с Лизой Киселевой

37 минут назад
Иркутский губернатор отдаст выросшую зарплату на благотворительность

Иркутский губернатор отдаст выросшую зарплату на благотворительность

2 часа назад
Великий хоккеист Уэйн Гретцки упал в обморок

Великий хоккеист Уэйн Гретцки упал в обморок

1 час назад
Кравчук: между Россией и Украиной открылась форточка, теперь нужно открывать окно

Кравчук: между Россией и Украиной открылась форточка, теперь нужно открывать окно

1 час назад
Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины

Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины

2 часа назад
Страшное ДТП в Кашире унесло жизни 5 человек

Страшное ДТП в Кашире унесло жизни 5 человек

8 часов назад
Противостояние на севере Сирии: курды рапортуют о победах

Противостояние на севере Сирии: курды рапортуют о победах

9 часов назад
В регионах России сократят две тысячи автоинспекторов

В регионах России сократят две тысячи автоинспекторов

2 часа назад
На родине Алексея Леонова почтили память ушедшего из жизни космонавта

На родине Алексея Леонова почтили память ушедшего из жизни космонавта

13 часов назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
"Побег" пассажирского лайнера в португальском аэропорту сняли на видео

"Побег" пассажирского лайнера в португальском аэропорту сняли на видео

56 минут назад
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу

Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу

1 час назад
Москву ждет неделя "глубокой осени"

Москву ждет неделя "глубокой осени"

1 час назад
Президент Эквадора встретится с протестующими коренными жителями

Президент Эквадора встретится с протестующими коренными жителями

1 час назад
Двое погибших: в Белоруссии автомобиль BMW вылетел на тротуар

Двое погибших: в Белоруссии автомобиль BMW вылетел на тротуар

1 час назад
В Москве стартуют публичные слушания по программе реновации еще в шести районах

В Москве стартуют публичные слушания по программе реновации еще в шести районах

1 час назад
В бельгийском Ребеке открыли мемориал советским партизанам

В бельгийском Ребеке открыли мемориал советским партизанам

2 часа назад
Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии

Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии

3 часа назад
Бокс. Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном

Бокс. Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном

5 часов назад
Дмитрий Бивол успешно защитил титул WBA

Дмитрий Бивол успешно защитил титул WBA

6 часов назад
Кузнецов и Овечкин принесли "Вашингтону" первую победу в последних четырех матчах

Кузнецов и Овечкин принесли "Вашингтону" первую победу в последних четырех матчах

6 часов назад
В России отмечают День работника сельского хозяйства

В России отмечают День работника сельского хозяйства

13 часов назад
Юные шахматисты из России уверенно победили на ЧМ в Индии

Юные шахматисты из России уверенно победили на ЧМ в Индии

13 часов назад
Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

13 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 12 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 12 октября 2019 года

19 часов назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

11.10.2019 22:29
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку