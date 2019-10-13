Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic оценил катастрофические для Ближнего Востока последствия, к которым привели удары западной коалиции по Ливии и свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

Пути отметил, что Ливия как государство, фактически, разрушено. В границах Ливии царит двоевластие — между силами избранного народом парламента и правительства национального согласия идут боевые действия.

"Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали", — сказал Путин.

Президент России заявил, что Запад обманул Кремль, когда начал бомбардировки подразделений армии Каддафи, пишет РИА Новости. В резолюции ООН, которую подписала Россия, не было упоминаний о том, что западной коалиции разрешено наносить авиаудары по территории Ливии.

"Ну а что за этим последовало, мы хорошо знаем", — заключил Путин.