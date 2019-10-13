Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

Когда у ведущих армий мира появится гиперзвуковое оружие, в России ученые создадут более совершенное, то есть кое-что появится, заявил российский лидер Владимир Путин.

Россию беспокоит ситуация, связанная с международной стабильностью, США в 2002 году вышли из договора по противоракетной обороне – основы стратегической безопасности в мире. И ни у одной из сторон не должно оставаться иллюзий, кто выйдет победителем в ядерной войне, подчеркнул президент в интервью арабским СМИ. Хотя, к сожалению, это привело к гонке вооружений, передает РИА Новости.

Ничего хорошего эта гонка не сулит, и Россия не намерена в нее вкладываться. Сейчас страна занимает 7-е место по расходам на вооружение, добавил Путин.

Более того, по словам президента, ситуация в мире станет более опасной, если США в 2021 году откажутся от продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает ТАСС.