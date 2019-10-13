Даниил Медведев выиграл турнир в Шанхае

В Шанхае завершился теннисный турнир серии Мастерс с призовым фондом 7,5 миллионов долларов. В финале российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах победил представителя Германии Александра Зверева.

Даниил Медведев взял верх над традиционно неудобным для себя соперником – представляющим Германию Александром Зверевым. В первом сете Даниил сломил сопротивление Александра 6:4. Во второй партии преимущество 23-летнего россиянина стало подавляющим 6:1. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Медведев в шестой раз подряд вышел в финал крупного турнира. В настоящий момент Даниил занимает четвертое место в мировой квалификации.