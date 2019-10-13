В Петербурге водитель каршеринга протаранил бронемашину. Видео

Утром в воскресенье, 13 октября, на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге произошло необычное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в БРДМ — бронированную разведывательно-дозорную машину, прошедшую процедуру демилитаризации и приспособленную для гражданских нужд.

О состоянии автомобилиста не сообщается, а вот арендованный им автомобиль, судя по видео, получил серьезные повреждения. Бронемашина практически не пострадала.