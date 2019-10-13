"Источник мира" спровоцировал бегство семей террористов

784 членов семей игиловцев (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка) сбежали из заключения после обстрела турецкой артиллерией лагеря Айн-Исса на севере Сирии.

9 октября стало известно о начале операции "Источник мира" в Сирии, направленной на борьбу с курдскими боевиками и игиловцами (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. В военной операции задействованы правительственные войска Турции и поддерживаемые Анкарой силы Сирийской национальной армии. Цель – создание пояса безопасности для Турции протяженностью 480 километров, передает "Интерфакс".