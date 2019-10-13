Появилось видео массового ДТП с пострадавшими в Петербурге

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезной аварии, произошедшей днем в минувшую субботу, 12 октября, на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как автомобиль Hyundai Creta промчался по встречной полосе, попутно выехав за пределы проезжей части, после чего протаранил два транспортных средства. Как минимум еще одну машину он повредил незадолго до "финального" столкновения.

В результате инцидента пострадали два человека – мужчина и женщина, получившие травмы средней и легкой степени тяжести соответственно.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, утверждают, что после ДТП у виновника инцидента наблюдались конвульсии и шла пена изо рта. На основании этого делается вывод о возможных проблемах со здоровьем, из-за которых мужчина и устроил массовую аварию. Отметим, что официального подтверждения этих данных пока не поступало.