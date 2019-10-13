Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

В Саратове простились с девятилетней девочкой, которая на этой неделе была найдена убитой. Прощание прошло в храме апостолов Петра и Павла, похороны — на Сторожевском кладбище, расположенном в окрестностях города.

Прощание продолжалось около двух часов, в храм пришли сотни саратовцев. Люди несли цветы, венки и мягкие игрушки. Многие из них участвовали в ее поисках. После отпевания всех желающих проститься с девочкой пускали в храм по десять человек, пишет РИА Новости.

Более ста человек приехали на кладбище. Цветов было столько, что они не поместились в катафалк, поэтому к место захоронения их привезли на отдельном автомобиле. На похоронах дежурили сотрудники полиции, а также, на всякий случай, медики, сообщает ТАСС.

Подозреваемый в убийстве девочки 35-летний местный житель Михаил Туватин задержан, 12 октября суд арестовал его на два месяца.