Пижон и хвастун: Клинтон сравнила Джонсона с Трампом

"Пижоном" назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Именно это слово, вспоминает она, пришло ей в голову при первой встрече с Джонсоном в бытность его мэром Лондона.

Джонсон напомнил ей Трампа, которого Клинтон знала задолго до того, как проиграть ему выборы президента США. О Джонсоне, по ее словам, она "подумала то же самое — что это хвастун и шумный человек". Сейчас Хиллари "боится за Великобританию", где такой человек во главе правительства выставляет себя героем войны за Brexit.

Своими соображениями о Джонсоне Клинтон поделилась в интервью британской The Sunday Times. Сам Джонсон в прошлом тоже нелестно отзывался о ней, напоминает РИА Новости.

Стоит отметить, что сам Джонсон в прошлом позволял себе резкие публичные высказывания в отношении как Хиллари Клинтон, так и Дональда Трампа. Хиллари он некогда охарактеризовал как "крашеную блондинку с пухлыми губами и со стальным взглядом, как у медсестры-садистки в психбольнице", а Трампа назвал "выжившим из ума потрясающе невежественным типом".

Ранее та же газета написала, что Борис Джонсон не уйдет в отставку, даже если члены парламента вынесут его правительству вотум недоверия, и что он готов даже "оккупировать" резиденцию на Даунинг-стрит, если парламентарии вынесут ему вотум недоверия и назначат временного премьера.