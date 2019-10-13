Александр Зверев: Даниил – ты лучший в мире

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем завершившегося в Шанхае турнира серии Мастерс. В финале 23-летний россиянин нанес поражение немецкому теннисисту Александру Звереву 6:4, 6:1.

Александр Зверев – традиционно неудобный соперник для Даниила. Все четыре предыдущих встречи завершились победами Александра. Но на этот раз Медведев не оставил шансов Звереву. Особенно велико было преимущество Даниила во втором сете, выигранном со счетом 6:1. Александр признал, что его оппонент был сильнее. "Даниил, ты лучший игрок в мире на данный момент. То, как ты играешь – фантастика", — цитирует Зверева РИА Новости.

Даниил Медведев проводит фантастический сезон. Россиянин выиграл четвертый титул в текущем сезоне. Более того, после проигрыша в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, Дании не проиграл ни одного сета в девяти матчах. В настоящее время россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.