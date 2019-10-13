В районе южных Курил произошло землетрясение

В районе южных Курил в воскресенье, 13 октября, зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

По данным сейсмологов, его эпицентр находится в 109 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг землетрясения — на 67-километровой глубине.

Подземные толчки силой в два-три балла ощутили жители райцентра Курильск и села Рейдово, пишет РИА Новости.