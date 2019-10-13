Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

В германском Штутгарте продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Разыгрываются награды в отдельных видах многоборья. Россиянин Никита Нагорный выиграл соревнования в опорном прыжке.

Победу Никите Нагорному принес результат 14,966 балла. На втором месте еще один россиянин Артур Далалоян (14,933). Третьим стал украинский гимнаст Игорь Радивилов (14,749).

Эта золотая медаль стала для Нагорного третьей на текущем чемпионате. Ране Никита победил в личном и командном многоборье.