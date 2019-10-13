Девять пострадавших: футболисты, праздновавшие победу, свалились с грузовика. Видео

Вечером в субботу, 12 октября, в ирландском городе Эннискерри произошел инцидент с участием игроков молодежной футбольной команды, попавший в объектив смартфона одного из очевидцев.

Молодые люди праздновали победу в футбольном первенстве. Они решили разделить радость с болельщиками, для чего забрались на грузовик, откуда демонстрировали собравшимся завоеванный трофей.

В какой-то момент водитель транспортного средства тронулся с места, и игроки, потрясавшие кубком, посыпались вниз.

Как сообщает издание The Irish Times, в результате инцидента пострадали девять человек, получивших травмы различной степени тяжести.