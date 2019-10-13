Искусству должен соответствовать искусствовед: Шнур рассказал, чем его очаровала жена

Популярный музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" рассказал о своей новой избраннице. Жена Шнурова — Ольга Абрамова, выпускница МГУ, родом из Екатеринбурга.

Отвечая на вопрос, чем же очаровала его девушка, Шнур вспомнил, что она "сразу представилась как кандидат наук, охарактеризовала свою научную работу с каким-то длиннющим предложением".

"Она вообще искусствовед. Ну, я подумал, что в принципе, если я — искусство, то, конечно же, искусству должен соответствовать искусствовед", — пояснил Шнуров.

Он признался, что со временем стал менее влюбчивым – возможно, это возраст. "Это обычное дело. Если какой-нибудь дед в 90 лет влюбчивый, то, скорее всего, он — сексуальный маньяк", — считает Шнур.

"Мне — 46. И если бы я себе соответствовал или вообще мое поведение было бы примерно таким, как я вел себя в 20, это смотрелось бы крайне дико", — добавил он.

Что касается семейного бюджета, все траты решаются коллегиально: "Не то чтобы я абсолютно руковожу или она руководит — нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи — каждый тратит любые деньги".

Отвечая на вопрос о том, кто в семье главный, Шнур выразил надежду, что у них – парламент. "Но я думаю, что она думает по-другому", — добавил он.