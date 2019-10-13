"Спартак" ждет приезда тренера Тедеско

Германский специалист Доменико Тедеско должен в ближайшее время прибыть в Москву для подписания контракта с московским "Спартаком". Новый тренер будет готовить москвичей к ближайшему матчу чемпионата России с казанским "Рубином".

Согласно сообщению сайта Sport 24, Тедеско дал согласие возглавить "Спартак". 34-летний тренер побывал в Германии, где уладил все вопросы с бывшим клубом – "Шальке". В воскресенье ожидается приезд Доменико Тедеско в Москву для подписания контакта. Ожидается, что в понедельник тренер из Германии приступит к работе.

Уроженец Италии и гражданин Германии Доменико Тедеско получил известность по работе с "Шальке". В сезоне 2017/18 самый молодой тренер бундеслиги сделал клуб из Гельзенкирхена вице-чемпионом Германии. Но в марте 2019 после серии поражений Тедеско был отстранен от работы с "Шальке".