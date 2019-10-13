Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

В Японии растет число жертв тайфуна "Хагибис". По последним данным, стихия унесла жизни 33 человек, а 200 травмированы, пишет ТАСС.

Спасатели и военные Сил самообороны Японии оказывают помощь в восстановлении особо пострадавших префектур. В центре и на северо-востоке японского острова Хонсю разлилась 21 река. Это густонаселенные районы, в которых сложилась самая тяжелая ситуация.

По данным посольства РФ в Японии, россияне при ударе тайфуна не пострадали.

Полное восстановление железнодорожного и воздушного сообщения в Японии ожидается в понедельник.