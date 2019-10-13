Шнуров объяснил, зачем пошел в Совет культуры при Госдуме

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что пошел в Совет культуры при Госдуме, поскольку решил, что люди, занимающиеся культурой на официальном уровне, " не очень понимают, что это такое".

"Я являюсь одним звеном большой цепочки. И когда в Совете культуры в основном сидят уже отснявшие свое режиссеры, отыгравшие свое актеры, которые, понятное дело, преследуют какие-то свои, может быть, корыстные, может быть, просто мировоззренческие интересы, — это не вся культура, это — не вся Россия, Россия — немножко больше", — заявил Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Он рассказал, что сразу же "как настоящий революционер" сразу предложил отменить министерство культуры: "Вот просто закрыть его, чтобы не было, и тогда культура сама собой заживет прекрасно".

Он привел в пример Англию и США, где "нет никакого министерства культуры", а подобными вопросами занимается "какой-то небольшой департамент".