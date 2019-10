Путина попросили не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" Иссахар

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства Нааму Иссахар. В прошлом году в аэропорту Шереметьево в рюкзаке летевшей транзитом через Москву израильтянки нашли девять граммов гашиша, а два дня назад суд города Химки приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Сообщается, что у Иссахар есть также гражданство США. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Отбывать наказание ей назначено в колонии общего режима.

Копия письма президента Израиля размещена в его официальном аккаунте в "Твиттере". В нем говорится, что Наама Иссахар "совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении", однако в случае ранее не судимой молодой женщины вынесенный ей суровый приговор "будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь".

В связи с особенными индивидуальными обстоятельствами дела Наамы Иссахар Ривлин просит личного вмешательства президента РФ и помилования для нее в качестве исключительной меры.

Today, I appealed to President Putin of Russia, as a friend of the Jewish People and of the State of Israel, regarding Naama Issachar. Although Naama has made a grave mistake and admitted it, such a long sentence could have a terrible impact on her life. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/9NxbPC6RrP