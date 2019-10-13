Водитель протаранил дерево, упавшее поперек дороги в Новой Москве. Видео

Авария с участием автомобиля и дерева произошла вечером в минувшую субботу, 12 октября, на территории Троицкого административного округа в Новой Москве.

Автор видео, ехавший на автомобиле в темное время суток, слишком поздно заметил дерево, упавшее поперек дороги.

В сложившейся обстановке, шансов на то, чтобы объехать препятствие, показавшееся в свете фар, практически не было, и машина влетела в ствол, перекрывший проезжую часть.

Судя по короткому диалогу участников инцидента, никто из них не получил каких-либо серьезных травм.