По рублю за подписчика: сколько берет Шнуров за рекламу Instagram

Музыкант Сергей Шнуров прекращает концертную деятельность. Кроме того, он снизил свою активность Instagram. Об этом Шнуров сообщил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Музыкант рассказал, сколько стоит рекламный пост в Instagram: "Сколько я захочу — столько он и будет стоить". Ценообразование формируется просто: по рублю за каждого подписчика. За последний пост Шнуров потребовал 5 миллионов рублей. "У меня же 5 миллионов подписчиков", — пояснил он, выразив надежду, что все подписчики — настоящие.