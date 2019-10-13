"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

Музыкант Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" заявил, что иногда заставлял себя писать хиты.

"Вот прямо целенаправленно, методично, запланировано. Те же самые пресловутые "Лабутены" — я делал хит. Я не то что случайно его придумал. Прямо сделал", — рассказал Шнуров.

К таким же сознательно сделанным хитам он отнес песню "Менеджер".

"Тот же самый, не знаю, "Геленджик". Да, эта песня необязательная. Мне просто захотелось, я это увидел, такая песня жанровая — наблюдение. Но она почему-то понравилась людям", — сказал Шнуров.