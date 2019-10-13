Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент взрыва, прогремевшего в воскресенье, 13 октября, в городе Уси, расположенного в провинции Цзянсу на востоке Китая.

По данным китайских СМИ, в одном из ресторанов взорвался бытовой газ.

Спасатели и медики совместными усилиями эвакуировали с места ЧП девятнадцать человек, получивших травмы. Девять пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Правоохранительные органы приступили к расследованию.