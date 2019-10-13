Тема:

Общество 47 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 октября 201916:26

Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

Youtube/TVchina

Камера наблюдения запечатлела момент взрыва, прогремевшего в воскресенье, 13 октября, в городе Уси, расположенного в провинции Цзянсу на востоке Китая.

 

По данным китайских СМИ, в одном из ресторанов взорвался бытовой газ.

Спасатели и медики совместными усилиями эвакуировали с места ЧП девятнадцать человек, получивших травмы. Девять пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Правоохранительные органы приступили к расследованию.

Ранее по теме

Сейчас

16:39

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

15:25

Эрдоган сообщил о захвате Рас-эль-Айна

15:19

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

14:39

В районе южных Курил произошло землетрясение

13:58

Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

13:03

Даниил Медведев выиграл турнир в Шанхае

12:33

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

1 час назад
Операция в Сирии: ФРГ призвала Турцию остановиться, США выведут еще тысячу солдат

Операция в Сирии: ФРГ призвала Турцию остановиться, США выведут еще тысячу солдат

37 минут назад
Путина попросили не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" Иссахар

Путина попросили не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" Иссахар

32 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 14 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

12 минут назад
Шнур до сих пор учится материться

Шнур до сих пор учится материться

1 минута назад
Куда ударит "Ясень": американский эксперт назвал цель России в Европе

Куда ударит "Ясень": американский эксперт назвал цель России в Европе

1 час назад
Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

2 часа назад
Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

3 часа назад
Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

3 часа назад
В районе южных Курил произошло землетрясение

В районе южных Курил произошло землетрясение

2 часа назад
Александр Зверев: Даниил – ты лучший в мире

Александр Зверев: Даниил – ты лучший в мире

2 часа назад
Сказочный лес с диковинными животными: Шнур о российском обществе и гражданской позиции

Сказочный лес с диковинными животными: Шнур о российском обществе и гражданской позиции

50 минут назад
МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

3 часа назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Бразилец Неймар снова травмирован

Бразилец Неймар снова травмирован

3 минуты назад
"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

32 минуты назад
Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

42 минуты назад
"Меркантильный патриот": Шнур рассказал о деле Устинова, митингах и политической позиции

"Меркантильный патриот": Шнур рассказал о деле Устинова, митингах и политической позиции

47 минут назад
Томас Бах: МОК доверяет WADA в вопросах, связанных с Россией

Томас Бах: МОК доверяет WADA в вопросах, связанных с Россией

1 час назад
"Я делаю ощутимую паузу". Шнур о своем будущем и группировке "Ленинград"

"Я делаю ощутимую паузу". Шнур о своем будущем и группировке "Ленинград"

1 час назад
Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР

Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР

1 час назад
Искусству должен соответствовать искусствовед: Шнур рассказал, чем его очаровала жена

Искусству должен соответствовать искусствовед: Шнур рассказал, чем его очаровала жена

1 час назад
Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

1 час назад
Девять пострадавших: футболисты, праздновавшие победу, свалились с грузовика. Видео

Девять пострадавших: футболисты, праздновавшие победу, свалились с грузовика. Видео

2 часа назад
Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

2 часа назад
Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу

Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу

2 часа назад
Пижон и хвастун: Клинтон сравнила Джонсона с Трампом

Пижон и хвастун: Клинтон сравнила Джонсона с Трампом

2 часа назад
От грузчика до начальника: новые губернаторы рассказали, кем работали раньше

От грузчика до начальника: новые губернаторы рассказали, кем работали раньше

3 часа назад
Роспотребнадзор сократил число нормативных актов в 40 раз

Роспотребнадзор сократил число нормативных актов в 40 раз

3 часа назад
Украину приглашали на саммит СНГ, но ответа не было

Украину приглашали на саммит СНГ, но ответа не было

3 часа назад
Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

3 часа назад
Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

4 часа назад
Глава уральского села сделал ремонт за счет бюджета

Глава уральского села сделал ремонт за счет бюджета

4 часа назад
Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

4 часа назад
Москву ждет неделя "глубокой осени"

Москву ждет неделя "глубокой осени"

5 часов назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

11.10.2019 22:29
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку